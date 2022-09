Brauchtum : Münchner Oktoberfest beginnt - „Feeling wie früher“

München In München herrscht wieder der Ausnahmezustand. Das Oktoberfest beginnt nach zwei Jahren Corona-Pause. Prompt braucht der Oberbürgermeister beim Anstich mehr Schläge als sonst. Die Bierfreunde stürmen - Corona hin oder her - die Zelte.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat in München das Oktoberfest begonnen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zapfte am Samstag das erste Fass Bier mit drei Schlägen an - die vergangenen Jahre hatte er nur zwei gebraucht, bevor es wieder „Ozapft is“ hieß und das Bier in Strömen floss.