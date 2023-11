Popstar Multitalent Dua Lipa stellt klar: Musik hat Priorität

Für Popstar Dua Lipa („Don't Start Now“) ist die Musik trotz zahlreicher weiterer Projekte des britischen Multitalents auch in Zukunft das Wichtigste. „Musik wird immer meine erste Liebe sein“, sagte die 28-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. „Aber ich habe so viele Interessen außerhalb der Musik, dass ich immer versuche, diese in meine Arbeit einzubinden.“