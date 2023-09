Vier Urlauber aus NRW bleiben in U-Haft Mutmaßliche Vergewaltigung auf Mallorca: Ein deutscher Urlauber auf Kaution frei

Vor rund zwei Monaten sollen fünf Urlauber aus Deutschland im Alter zwischen 21 und 23 Jahren eine 18-jährige Deutsche in einem Hotelzimmer an der Playa de Palma vergewaltigt haben. Seither saßen die jungen Männer in Untersuchungshaft. Nun wurde einer der aus Lüdenscheid stammenden Männer gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß gesetzt. Der junge Mann konnte glaubhaft darlegen, dass er nicht am Sex mit der jungen Frau beteiligt war. Ein Gericht ließ den Mann deshalb am Freitag frei, bestätigte die Sprecherin des Landgerichts, Agnès Antich, gegenüber dem GA. Der junge Mann soll auch bereits wieder nach Deutschland gereist sein.