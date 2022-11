Prozess : Mutmaßlicher Armbrustschütze bestreitet Tötungsabsicht

Bremen Mit einer Armbrust hatte ein 21-jähriger im Mai zweimal auf die Schulsekretärin seiner ehemaligen Schule geschossen. Er ist wegen versuchten Mordes angeklagt, eine Tötungsabsicht bestreitet er aber.

Schwerbewaffnet und mit „Kampfklamotten“ habe er in seiner ehemaligen Schule ein Bedrohungsszenario aufbauen wollen, heißt es in einer von seinem Verteidiger vorgetragenen Erklärung vor dem Landgericht Bremen. Ziel sei ein „Suicide by cop“ gewesen, also ein Todesschuss aus der Waffe eines Polizisten. Zum Zeitpunkt der Tat habe er unter sozialer Phobie und Depressionen gelitten.