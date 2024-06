Kriminalität Mutmaßlicher Täter nach Schüssen in Hagen gefasst

Gut 24 Stunden nach Schüssen auf vier Personen in Hagen ist ein 34-jähriger tatverdächtiger Mann in einer Großfahndung gefasst worden. Der mutmaßliche Täter sei am Nachmittag gegen 14.40 Uhr nach Zeugenhinweisen südlich von Hagen auf freiem Feld festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund. Er habe keinen Widerstand geleistet. Der Ort der Festnahme lag wenige Kilometer von den Tatorten entfernt in einem ländlichen Gebiet. Der Mann habe keinen Widerstand geleistet.