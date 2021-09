Prozess : Mutter soll Baby in die Tiefe gestürzt haben

Auerbach/Zwickau Eine junge Mutter ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Sie soll - ausgelöst durch einen Streit um Geld - eines ihrer Kinder aus dem Fenster geworfen haben. Jetzt muss sie sich vor Gericht verantworten.

Die Anklage geht von einer Gewalttat aus. Demnach hatte es an jenem Tag im Juni 2020 an dem Wohnhaus in Auerbach im Vogtland in Sachsen lautstarken Streit gegeben. Dabei soll es um eine Zahlung von 35 Euro gegangen sein. „Aus Wut und Verärgerung“ habe die Mutter dann das Kind aus dem Fenster gehalten und fallen gelassen. Es sei mindestens sechs Meter tief auf einen betonierten Weg gestürzt. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat die Frau aus niederen Beweggründen gehandelt.