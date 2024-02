Österreich Mutter soll ihr Kind in Hundebox gesperrt haben

In Österreich muss sich seit Montag eine 33-jährige Mutter vor Gericht wegen versuchten Mordes an ihrem Kind verantworten. Die Alleinerziehende soll über Monate ihren damals zwölfjährigen Sohn durch Nahrungsentzug, durch Fesseln, Schlagen und Knebeln, durch Übergießen mit kaltem Wasser und dem zeitweise Einsperren in eine kleine Hundebox gequält haben.