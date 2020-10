Hintergründe unklar : Mutter von vier Kindern stürzt aus drittem Stock und stirbt

Die Polizei ermittelt in Duisburg. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Duisburg Bei einem Sturz aus dem dritten Stock ist eine Frau in Duisburg ums Leben gekommen. In der Wohnung waren ihre vier Kinder. Nun wird ermittelt, ob es sich um ein Unglück oder eine Straftat handelt.

Eine 29-jährige Frau ist am Dienstagabend in Duisburg aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt und gestorben. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch.