Boeing 737-800 : Mysteriöser Absturz in China: Zweite Blackbox gefunden

Peking Die Maschine geht plötzlich in einen steilen Sturzflug über, alle Fluginsassen sterben: Der Unfall einer Boeing 737-800 in Südchina gibt Rätsel auf. Doch die Blackbox könnte Informationen enthalten.

Gestern hatten die chinesischen Behörden bestätigt, dass alle 123 Passagiere und die 9 Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen seien. Die Bergungsarbeiten an der Absturzstelle in einer hügeligen Gegend im Kreis Teng nahe der Stadt Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi dauerten an. 120 Tote sind inzwischen identifiziert, darunter 114 Passagiere und 6 Crewmitglieder.