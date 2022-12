Mythen zwischen den Jahren : Warum man zwischen Weihnachten und Silvester keine Wäsche waschen sollte

Zwischen den Jahren soll man einer Legende nach keine Wäsche waschen und keine weiße Bettwäsche aufhängen. Foto: dpa

Bonn Die Wäsche zwischen den Jahren weder waschen noch aufhängen: Das ist ein Aberglaube, der sich in manchen Köpfen festgesetzt hat. Was hat es mit diesem Mythos sowie weiteren Legenden rund um diese Zeit auf sich?



Um die Zeit zwischen den Jahren ranken sich viele Mythen. Die Nächte zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar sind auch bekannt als sogenannte Rau(h)nächte. Mythen erzählen, dass die Menschen in dieser Zeit keine Wäsche und Bettwäsche waschen sollten. Doch woher stammt dieser Mythos?

Rudolf Simek, ehemaliger Dozent und Professor der Skandinavistik an der Universität Bonn, erklärt, dass die Namensherkunft der Raunächte unklar sei. Das Raue könnte seiner Einschätzung nach in Zusammenhang mit wilden und pelzigen Dämonen stehen. Eine zweite Möglichkeit sei, dass Raunächte mit Ausräuchern zusammenhängen. „Sicher ist keine Erklärung und es gibt keine Belege“, so Simek.

Der Legende nach gibt es Reiter oder eine Wilde Jagd. Hierbei handelt es sich um christliche Dämonen oder ein heidnisches Totenheer. „Die lärmen und tollen nachts herum und machen Krach“, sagt Simek. In der heidnischen Vorstellung kann es sich auch um den germanischen Gott Odin handeln.

Woher die Legende um das Wäschewaschen zwischen den Jahren kommt, kann Simek nicht erklären. Die Quellenlage sei sehr dünn, meint er. Er selber habe das von seiner Großmutter übernommen und halte sich bis heute daran. „Man kann ja nie wissen“, sagt er. Vor allem sollte man die Wäsche nicht aufhängen. Dem Mythos nach könnten sich die Reiter oder die Wilde Jagd darin verfangen und man könnte sie als Leichentuch für Familienmitglieder des Hauses im kommenden Jahr einsetzen. Erklärbar sei die Herkunft der Legende jedoch nicht.

Mythen sind vormoderner Aberglaube

Professor Gunther Hirschfelder, wohnhaft in Bonn und ehemaliger Dozent an der Universität Bonn für vergleichende Kulturwissenschaften, betont, dass sich bei den Mythen um die Rauhnächte Glaube und Aberglaube mischen. Hirschfelder, der jetzt in Regensburg lehrt, sagt, dass die Rauhnächte keine oder kaum Erwähnung in der Vormoderne, also in der Zeit vor 1800, fänden. „Oberflächliche Hinweise oder Legenden, wie die Wäsche nicht zu waschen, ist alter Aberglaube“, so Hirschfelder. Woher die Mythen kommen, lasse sich nicht festmachen.

Anna Häckel-König, Doktorandin bei Gunther Hirschfelder, fügt hinzu, dass die Sagen regional geprägt sind, sich einige Motive jedoch regelmäßig wiederfinden. Eines der Motive sei, dass handwerkliche Arbeit sowie Arbeit im Haushalt wie Wäschewaschen zwischen den Jahren ruhe. Nach manchen regionalen Sagen könnte man in dieser Zeit zudem den Namen oder das Aussehen seines zukünftigen Partners erfahren oder das Wetter der zwölf Tage zwischen den Jahren auf das Wetter der zwölf Monate beziehen, so Häckel-König.

Die Sagen werden mittlerweile oft in Schauspielen oder Auftritten eingebaut, vor allem in Bayern und im Alpenland. „Ganz im Sinne einer erfundenen Tradition werden auch germanische Götternamen in diese aktuellen Auftritte eingebaut. Einzelne Rauhnachtsgestalten werden von verschiedenen Gruppen Wotan genannt, ohne auf den Gott oder dessen Attribute einzugehen“, so Häckel-König. Ebenso verhalte es sich mit dem Begriff der Wilden Jagd, welcher verwendet werde, ohne jedoch inhaltlich oder optisch auf die wilde Jagd der germanischen Mythologie zu verweisen, erklärt die Doktorandin.

