Schiffsunglück : Nach 48 Stunden: Mann von brennender Autofähre gerettet

Nach zwei Tagen konnten Feuerwehrleute an Bord der brennenden Fähre gelangen. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa

Athen Ein Hoffnungsschimmer - zwei Tage nachdem eine Autofähre vor Korfu in Brand geraten war, haben Einsatzkräfte nun einen Vermissten retten können. Weitere Überlebende sind nicht auszuschließen.

Der Mann soll aus Litauen stammen und hatte mehr als 48 Stunden in der seit Freitag brennenden Fähre ausgeharrt. Damit gab es wieder Hoffnung, dass weitere Menschen überlebt haben könnten - vermisst werden sieben Bulgaren, drei Griechen und ein Türke.

Erschwerte Rettungsaktion

Am Sonntag ist es Feuerwehrleuten gelungen, an Bord der Fähre zu gelangen - zuvor hatten enorm hohe Temperaturen von rund 600 Grad an den Außenseiten des Schiffes den Zugang unmöglich gemacht. Der Gerettete hatte sich offenbar im Bug der Fähre aufgehalten.