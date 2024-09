Waffengewalt in den USA Nach Angriff an US-Schule: Schütze und Vater vor Gericht

Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff an einer Schule im US-Bundesstaat Georgia sind der 14 Jahre alte mutmaßliche Schütze und dessen Vater einem Richter vorgeführt worden. Der Jugendliche erschien in grüner Gefängniskleidung mit Hand- und Fußfesseln in dem Gerichtssaal in der Stadt Winder.