Brände : Nach Brand in Reutlingen werden Leichen obduziert

Reutlingen Nach dem tödlichen Brand im Reutlinger Heim soll nun geklärt werden, was genau zum Tod der Opfer geführt hat. Eine 57 Jahre alte Bewohnerin steht unter Verdacht, den Brand gelegt zu haben.

Die Leichen der drei Menschen, die am Dienstag in Reutlingen beim Brand in einem Pflegeheim ums Leben gekommen sind, sollen bis Freitag obduziert werden. Dabei werde geklärt, ob es sich bei der jeweiligen Todesursache tatsächlich um Rauchgasvergiftung handele, wie von den Rettungskräften vermutet worden war, sagte eine Sprecherin der Polizei Reutlingen am Donnerstag.