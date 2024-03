Schiffsunfall Nach Brückeneinsturz in Baltimore: Ermittlungen laufen an

Nach dem Brückeneinsturz in der US-Stadt Baltimore dauerte die Suche nach den Vermissten noch an. Ab etwa 6 Uhr Ortszeit (11 Uhr MEZ) sollten Taucher ihren Einsatz am Unglücksort fortsetzen, teilte die Polizei am Dienstagabend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mit. Die Behörden gingen jedoch davon aus, dass keine Vermissten mehr am Leben waren.