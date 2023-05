Kriminalität Nach Explosion in Ratingen: Motiv noch unklar

Nach dem mutmaßlichen Mordanschlag auf Polizisten und Rettungskräfte durch eine Explosion in einem Ratinger Hochhaus ist das Motiv des Verdächtigen weiter unklar. „Es gibt darauf noch keine abschließende Antwort“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in einer Sondersitzung des Innenausschuss des Landtags.