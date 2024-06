Sachsen-Anhalt Nach Festival: Leiche auf Campingplatz gefunden

Auf einem Campingplatz am Veranstaltungsgelände Ferropolis in Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt ist am Montag die Leiche eines 37 Jahre alten Mannes gefunden worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Dessau-Roßlau mit. Der Mann aus Niedersachsen hatte dort den Angaben nach am Wochenende ein Festival besucht.