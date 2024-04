Nach Feuer in Isntanbuler Nachtclub „Wir opfern jeden Tag drei bis vier Arbeiter“

Die Chefs hatten es eilig. Bis zum Fest am Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan am kommenden Mittwoch sollte die Verschönerung des Nachtclubs „Masquerade“ im Istanbuler Stadtteil Gayrettepe fertig sein. Mit „Vollgas“ seien die Arbeiten vorangetrieben worden, meldete die Zeitung „Hürriyet“. Doch dann explodierte bei Schweißarbeiten eine Sauerstoffflasche und setzte die Schalldämmung in dem Club in Brand. Der einzige Ausgang wurde laut „Hürriyet“ von einem Rohr für den Dunstabzug bei den Arbeiten versperrt – deshalb war für die Arbeiter der Fluchtweg blockiert: 29 Menschen starben. Solche Unfälle seien leider Alltag in der Türkei, sagte die Gewerkschafterin Arzu Cerkezoglu unserer Zeitung: „Wir opfern jeden Tag drei bis vier Arbeiter.“