Unfall : Nach Havarie: Rhein bleibt vorerst gesperrt

Hagenbach Der Rhein bei Karlsruhe bleibt auf einer Strecke von 30 Kilometern gesperrt. Ein Ausflugsschiff und ein Tankschiff hatten sich Anfang der Woche unter anderem wegen des niedrigen Wasserstands festgefahren.

Die Schifffahrt auf dem Rhein bleibt nach der Havarie zweier Schiffe in der Nähe von Karlsruhe vorerst gesperrt. Es werde mit Hochdruck gearbeitet, auch eine externe Firma sei beauftragt worden, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Oberrhein in Mannheim am Mittwoch.