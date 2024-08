Haus in Trümmern Nach Hotel-Einsturz stellt sich die Frage nach dem Warum

Nach dem Schock kommt in Kröv die Fassungslosigkeit. Darüber, wie ein Hotel mitten im Ort einstürzen konnte. „Nach der Tragödie stellt sich in dem Ort natürlich die Frage: Wie konnte es dazu kommen?“, sagte Ortsbürgermeisterin Desire Beth (CDU). Bei dem Unglück am späten Dienstagabend waren neun Menschen verschüttet worden: Ein Mann, wahrscheinlich der Hotelbesitzer, und eine Frau starben, sieben Menschen wurden verletzt. Am späten Mittwochabend war eine Frau als letztes lebendes Opfer aus den Trümmern gerettet worden.