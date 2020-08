Junge vor ICE gestoßen : Nach tödlicher Gleisattacke: Gerichtsverfahren beginnt

Frankfurt/Main Die Tat löste weit über Frankfurt hinaus Entsetzen aus. Ein Junge wird am Bahnhof vor einen ICE gestoßen und tödlich verletzt. Nun steht der Tatverdächtige vor Gericht.

Rund ein Jahr nach der tödlichen Gleisattacke am Frankfurter Hauptbahnhof beginnt heute der Prozess gegen den Tatverdächtigen (9.30 Uhr). Der Mann soll einen Jungen und seine Mutter Ende Juli vergangenen Jahres vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben.

Der Achtjährige kam ums Leben, die Mutter konnte sich in letzter Minute retten. Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen. (Az.: 5/22 Ks 16/19) Der aus Eritrea stammende Tatverdächtige ist nach einem vorläufigen psychiatrischen Gutachten schuldunfähig. Die Staatsanwaltschaft hat ihn deshalb nicht angeklagt, sondern beantragt in einem sogenannten Sicherungsverfahren seine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie.