Unglück kurz nach dem Start : Familie aus Deutschland stirbt bei Flugzeugabsturz in Namibia

Familie aus Deutschland stirbt bei Flugzeugabsturz in Namibia

Windhuk In Namibia ist ein Kleinflugzeug wenige Minuten nach dem Start abgestürzt. An Bord der Cessna 210 saß eine vierköpfige Familie aus Deutschland, die bei dem Unglück ums Leben kam.

Eine vierköpfige deutsche Familie ist bei einem Flugzeugabsturz im südwestafrikanischen Namibia ums Leben gekommen. Das Ehepaar habe mit seinen zwei Töchtern eine Cessna 210 gechartert und sei am Dienstagmittag am Rande des Sambesi Flusses verunglückt, sagte Hauptinspektor Elifas Kuwinga der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.