Raumfahrt : Nasa: Weiterer „Artemis“-Startversuch abgesagt

Cape Canaveral Irgendwie soll es nicht so richtig klappen mit der Mondmission „Artemis“. Nachdem bereits mehrere Startversuche abgebrochen werden mussten, kommt der Nasa nun ein neues Problem in die Quere.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat einen für Dienstag anvisierten Startversuch für die problemgeplagte Mondmission „Artemis“ aus Wettergründen abgesagt. Als Grund nannte die Nasa in einer Mitteilung am Samstagvormittag (Ortszeit) einen heranziehenden Tropensturm, der sich auf den US-Staat Florida zubewegt.

Statt weiter an dem Startversuch zu arbeiten, wollen die Nasa-Fachleute Vorbereitungen treffen, um die Rakete von der Startplattform zurück in den Hangar zu fahren, teilte die Nasa mit. Eine endgültige Entscheidung darüber sollte aber erst am Sonntag getroffen werden. Man gehe Schritt für Schritt vor: Einerseits gelte es, die eigenen Angestellten zu schützen. Andererseits wolle man sich die Möglichkeit eines weiteren Versuchs im derzeitigen Startfenster - das sich laut Nasa am 4. Oktober schließt - offenhalten, falls die Wettervorhersagen doch noch günstiger werden.