Vorfall in Nashville Drei tote Kinder nach Schüssen an US-Grundschule

Bei Schüssen an einer Grundschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge drei Kinder ums Leben gekommen. Über die Toten berichtete unter anderem die „New York Times“ unter Berufung auf den Sprecher eines örtlichen Krankenhauses. Der mutmaßliche Schütze sei tot, teilte die Polizei in Nashville mit.