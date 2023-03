ZDF-Krimi : Natalia Wörner ermittelt „Unter anderen Umständen“

Flensburg Ein Frau spaziert mit ihrer Tochter durchs Watt. Als die beiden nicht zurückkehren, meldet sich ihr Ehemann besorgt bei der Polizei. Die Zeit rennt und für TV-Ermittlerin Jana Winter und ihr Team beginnt eine dramatische Suche.

Dieser Fall geht dem Flensburger Ermittler-Trio um Jana Winter unter die Haut: Eine Mutter und ihre kleine Tochter kehren von einer Wattwanderung nicht zurück - es ist die Familie eines Kollegen. Auch die 20. Folge der ZDF-Krimireihe „Unter anderen Umständen“ lebt vom Teamgeist - und zwar dem der Protagonisten im Film wie auch dem der Schauspieler. An der Seite von TV-Star Natalia Wörner agieren einmal mehr auf Augenhöhe Martin Brambach und Ralph Herforth. Zu sehen ist die neue Episode mit dem Untertitel „Dämonen“ am Montag um 20.15 Uhr.

Seit 2006 stehen Natalia Wörner und ihre Co-Stars als Ermittler gemeinsam vor der Kamera. Regisseurin Judith Kennel ist ebenfalls von Anfang an mit von der Partie. Ein Erfolgsformat - was sich auch in den Einschaltquoten spiegelt. In den vergangenen Jahren schalteten regelmäßig zwischen sieben und acht Millionen Zuschauer ein.