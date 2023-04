Großübung im Juni Große Nato-Übung betrifft auch den Luftraum über Deutschland

■ Wann findet das Manöver statt und welche Rolle spielt Deutschland dabei? Los geht es nach Angaben der Bundeswehr am 12. Juni, Ende der Übung soll demnach am 23. Juni sein. Deutschland übernehme dabei die Rolle eines Verteidigungsknotenpunktes, teilt die Bundeswehr auf ihrer Webseite mit. Die teilnehmenden Nationen werden hauptsächlich Einsätze von den Standorten Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein, Wunstorf in Niedersachsen, Lechfeld in Bayern und Spangdahlem in Rheinland-Pfalz starten. Zudem sind in Nordrhein-Westfalen die Flugplätze Kalkar und Nörvenich angedacht.