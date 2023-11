Himalaya Nepal: Mindestens 157 Menschen bei Erdbeben gestorben

Premierminister Pushpa Kamal Dahal besuchte Jajarkot per Hubschrauber und traf Verletzte in einem örtlichen Krankenhaus, wie Medien berichteten. Einige Verletzte sollten zudem für eine Notfallbehandlung per Luftweg in Krankenhäuser gebracht werden - unter anderem in die Hauptstadt Kathmandu - da die betroffenen Gebiete über keine entsprechende Infrastruktur verfügen, hieß es.