Erneute Infektionen möglich? : Streeck ruft zur Teilnahme an seiner neuen Studie auf

Gangelt Unter anderem will der Bonner Virologe Hendrik Streeck mit seiner neuen Studie in Gangelt herausfinden, ob sich einmal bereits mit dem Coronavirus infizierte Menschen nochmal infizieren können. Das sei besonders wichtig, wenn es nächstes Jahr noch keinen Impfstoff gebe.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck (43) hat die Bevölkerung in der kleinen Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg zur Teilnahme an seiner neuen Studie aufgerufen. Man wolle zum Beispiel verstehen, ob man sich nach einer Infektion wieder infizieren könne, erklärte der Forscher in einer am Dienstag vom Kreis verbreiteten Video-Botschaft auf Facebook.