Kriminalität : Neue Details nach Todesschüssen von Dänischenhagen und Kiel

Ein Polizeisiegel klebt an einem Hauseingang in Kiel. In dem Haus wurde nach den Todesschüssen von Dänischenhagen eine dritte Leiche gefunden. Foto: Axel Heimken/dpa

Dänischenhagen/Eckernförde/Kiel Langsam wird das Bild zur schrecklichen Tat von Dänischenhagen und Kiel klarer - auch wenn sich der Verdächtige noch nicht zum Motiv geäußert hat. Die Schüsse bestreitet er nicht.

Der Mann steht im Verdacht, am Mittwoch seine von ihm getrennt lebende 43 Jahre alte Ehefrau und einen zehn Jahre älteren Mann in einem Haus in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie einen 52 Jahre alten Bekannten in Kiel getötet zu haben. Ob die Frau und der 53-Jährige ein Paar waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Opfer und Täter sind Deutsche.