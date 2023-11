„Tödliche Leidenschaft“ Netflix-Doku wirft neues Licht auf den Doppelmord mit Bonner Bezug

Auch der frühere US-Strafverteidiger Andrew Hammel, der sich seit Jahren intensiv mit dem Fall Söring befasst und jüngst ein Buch darüber geschrieben hat (vorerst nur auf Englisch erhältlich: Martyr or Murderer: Jens Soering, the Media, and the Truth), hat in der Serie mitgewirkt. „Die Netflix-Doku ist viel ausgewogener als viele bisherige Medienveröffentlichungen“, so Hammel im Gespräch mit dem GA. Beeindruckend für ihn: Die Filmemacher lassen eine auf Fußabdrücke spezialisierte Forensikerin das zentrale Beweismittel gegen Söring untersuchen: einen blutigen Abdruck, der am Tatort, dem Haus der Haysoms, gesichert worden war. Eindrucksvoll belegt die Expertin, dass dieser Abdruck exakt zu dem von Jens Söring genommenen passt - Söring bestreitet bis heute, am Tatort gewesen zu sein.