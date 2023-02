Verfilmung der Buchreihe : Detektivin „Miss Merkel“ ermittelt Ende März auf RTL

Köln RTL lässt für eine neue Krimi-Komödie die frühere Bundeskanzlerin als „Miss Merkel“ ermitteln. Ende März soll die Verfilmung der gleichnamigen Buchreihe zu sehen sein. Alle Infos gibt es hier.

Columbo, Derrick, Schimanski - und nun Merkel: RTL lässt für eine neue Krimi-Komödie niemanden Geringeres als eine deutsche Ex-Kanzlerin ein Verbrechen aufklären. Der Film „Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi“, über den es in den vergangenen Monaten schon erste Informationen gegeben hatte, hat nun auch ein Sendedatum bekommen. Geplant sei eine Ausstrahlung am 21. März dieses Jahres um 20.15 Uhr, teilte der Privatsender am Mittwoch in Köln mit.