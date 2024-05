1100 Bewerber Neuer Leuchtturmwärter auf Wangerooge vorgestellt

Auf der Nordseeinsel Wangerooge ist am Montag der neue Leuchtturmwärter vorgestellt worden. Daniel Jochheim aus Nordrhein-Westfalen soll im Juni seinen neuen Job in einem der Wahrzeichen der Insel antreten. „Ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben“, sagte der 37-Jährige bei seiner Vorstellung. Die Insel kenne er schon von vergangenen Urlauben und seiner Hochzeitsreise mit seiner Frau. „Es ist einfach eine wunderschöne Insel und dann noch so einen Job dabei zu haben, das ist halt wirklich für mich wie ein Sechser in Lotto.“ Zuvor hatte Jochheim als Mechaniker gearbeitet.