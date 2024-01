Neues Porträtfoto von König Charles III. vorgestellt Der König und die grauen Amtsstuben

Prompt protestieren nun die Monarchie-Gegner. Aber ist das angebracht? Eine Institution, die sich in goldbeschlagenen Kutschen herumfahren lässt und sich Bedienstete wie den „Groom of the Robes“ (bringt das Gewand), den „Official Harpist to the Prince of Wales“ (spielt Harfe) oder den „Warden of the Swans“ (kümmert sich um die Schwäne) leistet, muss ja auch den Kontakt zu ihren Untertanen halten. Zeigen, dass sie für jede und jeden da ist. Dazu soll das Porträtbild Seiner Majestät seinen Beitrag leisten. So, wie es über Jahrzehnte mit dem Porträtbild von Elizabeth II. war.