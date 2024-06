Neues „Tatort“-Duo Foroutan und Hasanovic ermitteln in Frankfurt

Der Frankfurter „Tatort“ bekommt ein neues Ermittlerteam. Wie der Hessische Rundfunk am Donnerstag mitteilte, werden ab 2025 Melika Foroutan und Edin Hasanovic das Polizeiduo verkörpern, das in der Bankenstadt auf Verbrecherjagd geht. In den „Tatort“-Folgen aus Frankfurt am Main soll es künftig insbesondere um die Aufklärung von sogenannten Cold Cases gehen, also von ungelösten Mordfällen aus der Vergangenheit.