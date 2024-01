Notfälle Neugeborenes Baby lebend in Einkaufstüte in London gefunden

Ein neugeborenes Baby ist in London lebend in einer Einkaufstüte gefunden worden. Das Mädchen sei in ein Handtuch eingewickelt gewesen, teilte die Polizei mit. Ein Spaziergänger habe das Kind am Donnerstagabend beim Gassigehen in Newham im Osten der britischen Hauptstadt entdeckt und die Behörden informiert. Es sei unverletzt und wohlauf und werde in einer Klinik betreut. Die Polizei leitete umgehend eine Suche nach der Mutter ein.