Kriminalität Neun Jahre Haft wegen Mordes an Studentin Hanna

Nach Auffassung der Kammer hat der damals 20-Jährige, der wegen einer Reifeverzögerung nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, die junge Frau am frühen Morgen des 3. Oktober 2022 auf ihrem Heimweg von dem Club „Eiskeller“ in Aschau im Chiemgau aus sexuellen Motiven von hinten angegriffen und dann schwer verletzt in den Bach geworfen. Eine „Spontantat“ sei das gewesen, Hanna ein Zufallsopfer.