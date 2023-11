Gerichtsprozess in Hamburg Neun Männer wegen Vergewaltigung von 15-Jähriger verurteilt

Eine spätsommerliche Party mit Freunden im Hamburger Stadtpark endet für eine 15-Jährige traumatisch. Unter Alkoholeinfluss gerät sie in der Nacht zum 20. September 2020 an eine Gruppe von vier jungen Männern, die sie in ein Gebüsch führen und vergewaltigen. Einer stiehlt ihr Handy, so dass sie anschließend ihre Freunde nicht wiederfinden kann. Als sie über die Festwiese irrt, werden zwei andere Männer auf sie aufmerksam und vergehen sich ebenfalls an ihr. Innerhalb von nur gut einer Stunde muss sie noch die Vergewaltigung durch drei weitere Männer über sich ergehen lassen.