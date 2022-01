Hauptbahnhof Bielefeld : Neunjähriger fuhr alleine im Zug, um Geschenke auszusuchen

Bielefeld/Hamm Die Polizei hat am Hauptbahnhof in Bielefeld einen Neunjährigen versorgt, der alleine im Zug unterwegs war. Der Junge trug nur ein T-Shirt und wollte Ausschau nach Geschenken halten.

Ein neunjähriger Junge ist alleine mit dem Zug von Hamm nach Bielefeld gefahren, um sich in Geschäften vorab Geburtstagsgeschenke auszusuchen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkten Mitarbeiter der Bahn das unbegleitete Kind am Bielefelder Hauptbahnhof, das trotz winterlicher Kälte keine Jacke trug und nur im T-Shirt unterwegs war. Der Junge gab an, er wolle - am Sonntag - schon mal in ein paar Läden nach Geschenken Ausschau halten.