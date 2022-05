Drei Monate unterwegs : In Neunkirchen-Seelscheid ausgebüxter Hund in Hamburg eingefangen

In Neunkirchen-Seelscheid ausgebüxter Hund in Hamburg eingefangen

Hamburg/Neunkirchen-Seelscheid Hündin Leya soll vor drei Monaten in Neunkirchen-Seelscheid ausgebüxt sein. Nun ist das Tier in Hamburg eingefangen worden. Bis dahin soll der Hund allein unterwegs gewesen sein.

Ein in Neunkirchen-Seelscheid ausgebüxter Hund soll Hunderte Kilometer allein unterwegs gewesen sein, bis er in Hamburg schließlich eingefangen wurde. Die Polizei sei am Montagmorgen von einer Anwohnerin in Hamburg-Hausbruch alarmiert worden, die über die Sozialen Medien von der verschwundenen Hündin erfahren hatte, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.