Gesundheit : Neuseeland verbietet künftigen Generationen das Rauchen

Wellington Neuseeland hat einen ambitionierten Plan: bis 2025 soll das Land „rauchfrei“ sind. Mit strengen Maßnahmen soll das Ziel erreicht werden.

Neuseeland will künftigen Generationen das Rauchen gesetzlich verbieten. Das Parlament in der Hauptstadt Wellington verabschiedete ein entsprechendes Gesetzespaket. Danach darf an Menschen, die am oder nach dem 1. Januar 2009 geboren wurden, kein Tabak mehr verkauft werden.