50 Bewohner evakuiert : 15 Verletze nach Kellerbrand in Neuss

Bei einem Brand im Keller eines Wohnhauses in Neuss sind mehrere Menschen verletzt worden. Foto: dpa/David Young

Neuss Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neuss sind 15 Menschen verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht auf Dienstag ausgebrochen.



Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neuss sind 15 Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte, kamen drei Menschen in ein Krankenhaus. 50 Bewohner mussten das Haus verlassen. Der Sozialdienst kümmere sich um die weitere Versorgung und Unterbringung der Bewohner, da das Haus unbewohnbar sei.

Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen. Insgesamt waren nach Angaben der Feuerwehr mehr als 120 Einsatzkräfte über mehrere Stunden im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unbekannt, wie die Polizei mitteilte.

(dpa)