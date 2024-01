Auf die Kufen, fertig, los Niederländer können wieder auf ihren Seen und Grachten Schlittschuhlaufen

Nach den Feiertagen ist die Luft raus? Vom freudig begrüßten neuen Jahr bleibt nur noch eintönige Winter-Tristesse? In den Niederlanden kann man derzeit das Gegenteil beobachten. Am Wochenende hat die dortige fünfte Jahreszeit begonnen. Erst ganz langsam, mit ersten Berichten einer nahenden Frostperiode. Als die Temperaturen dann tatsächlich abstürzten, nahm das ganze Form an. Inzwischen ist es nach zwei Nächten mit Werten unter null Grad klirrend kalt, erste Wasserflächen sind zugefroren, und Menschen im ganzen Land stellen sich die Frage: Wird das Eis dick genug?