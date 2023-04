Thronjubiläum Niederlande feiern am Donnerstag den „Koningsdag“

Wie wird das Wetter? Diese Frage stellt man sich in den Niederlanden jedes Jahr, wenn der 27. April, der Geburtstag von König Willem-Alexander, bevorsteht. Sonnenbrille und kurze Hose oder Regenschirm und Windjacke – was muss man anziehen und mitnehmen in die Hauptstadt, um am Koningsdag das weltberühmte Straßenfest zu feiern? In Amsterdam selbst wiederum sind die Zeichen in diesen Tagen untrüglich: erste Absperrungen werden aufgebaut, Partys plakatiert und vor allem die Plätze in der Nachbarschaft markiert, auf Bordsteinen und Brücken, wo Anwohner ihre Bücher, Schallplatten und Klamotten verkaufen wollen.