Ministerpräsident Rutte stellt klar : Gleichgeschlechtliche Ehe in den Niederlanden auch für Königshaus möglich

Die gleichgeschlechtliche Ehe stehe auch Königinnen, Königen und Thronfolgern offen, erklärte Ministerpräsident Mark Rutte in einem Brief an das Parlament in Den Haag. Foto: dpa/Bart Maat

Den Haag 2001 führten die Niederlande als weltweit erstes Land die gleichgeschlechtliche Ehe ein. Diese Regelung gilt auch für Königinnen und Könige, hat Ministerpräsident Mark Rutte nun erklärt. Nur bei der Thronfolge bleiben Fragen offen.

Die niederländische Kronprinzessin Amalia könnte, wenn sie wollte, auch eine Frau heiraten. Die gleichgeschlechtliche Ehe stehe auch Königinnen, Königen und Thronfolgern offen, erklärte Ministerpräsident Mark Rutte in einem Brief an das Parlament in Den Haag. Sie müssten nicht auf den Thron verzichten. Die Thronfolge von möglichen Kindern aus einer gleichgeschlechtlichen Ehe müsse aber noch gesetzlich geregelt werden, sagte Rutte. Er betonte am Dienstagabend in einem TV-Interview, dass es eine „rein hypothetische Frage“ sei.