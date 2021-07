Journalismus : Niederländischer Reporter nach Mordanschlag gestorben

Amsterdam Mehrere Schüsse treffen den Reporter vor knapp zehn Tagen mitten in Amsterdam. Die Tat schockt das Land. Peter R. de Vries stand schon lange im Fadenkreuz des organisierten Verbrechens - nun stirbt er.

Er wurde 64 Jahre alt. „Peter hat gekämpft bis zum Ende, aber er konnte den Kampf nicht gewinnen“, heißt es in der Erklärung der Familie am Donnerstag. Kollegen und Politiker reagierten bestürzt auf den Tod des bekannten Reporters. Der Mordanschlag hat das Land zutiefst geschockt und wurde auch international mit Entsetzen aufgenommen. Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, schrieb auf Twitter: „Sein Mut, das organisierte Verbrechen zu entblößen und die dunkelsten Teile unserer Gesellschaften zu beleuchten, wird uns immer in Erinnerung bleiben.“

In der Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam versammelten sich am Donnerstag spontan Dutzende Menschen an der Stelle, wo der mutmaßliche Täter am 6. Juli fünf Mal auf de Vries geschossen hatte. Er war gerade aus einem TV-Studio gekommen. Hunderte Blumensträuße, Briefe und Kerzen liegen an der Stelle. Die Menschen sind still, traurig.