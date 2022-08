Niederländische Küste : Dünenfeuer in Zeeland führt zu Evakuierungen

Dünenfeuer in Zeeland führt zu Evakuierungen

Ein Radweg entlang eines Deichs in Zeeland. (Archivfoto) Foto: Ulrike Maria Hund

Den Haag Die Niederlande sind wie andere Teile Europas von einer Dürre betroffen. Nun ist in der Küstenprovinz Zeeland ein Feuer entlang Dünen ausgebrochen. Die wichtigste Küstenstraße ist geschlossen worden.

Ein Lauffeuer entlang Dünen in der Küstenprovinz Zeeland in den Niederlanden hat am Dienstag nach Angaben der Rettungsdienste zur Evakuierung eines Ferienparks geführt. Die Luftwaffe entsandte einen Hubschrauber, um der Feuerwehr bei der Bekämpfung des Brandes zu helfen.