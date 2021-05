Corona-Pandemie : Niedersachsen will Maskenpflicht beim Einkauf aufheben

Menschen genießen das Frühlingswetter im Ihmepark in Hannover. In Niedersachsen können die Bürger darauf hoffen, dass sie nach Pfingsten ohne Maske einkaufen gehen dürfen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Berlin Shoppen ohne Maske bei niedrigem Corona-Zahlen? Für viele derzeit wohl kaum vorstellbar. Gehört die Maske doch zum Grundschutz gegen das Virus. Das will die Landesregierung in Hannover jetzt erlauben.

Die Landesregierung will die Maskenpflicht im Einzelhandel in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 dann aufheben. Das geht aus dem Entwurf für eine kurzfristige Lockerung der Corona-Regeln hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Regelung soll schon heute beschlossen werden.

Wie es aus der Regierung in Hannover hieß, folgt man damit der Forderung des Handels, weil dieser nach Experteneinschätzung kein Treiber des Infektionsgeschehens sei. Im landesweiten Durchschnitt betrug die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen 46,6. In 11 der 45 Landkreise und Großstädte lag sie bereits unter 35, in 26 unter 50.