„Stranger Things“ : Noah Schnapp spricht über sein Coming-out

Noah Schnapp bei der Premiere der vierten Staffel von «Stranger Things» in New York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Los Angeles Millionen Zuschauer kennen ihn aus der Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“. Jetzt gibt Noah Schnapp ein offenes Geheimnis preis.

18 Jahre lang habe er sich ängstlich im Schrank versteckt. Er bezieht sich damit auf die englischen Redewendung fürs Coming-out („to come out of the closet“; auf Deutsch: aus dem Schrank kommen).