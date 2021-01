Vor der virtuellen Anhörung : Noch immer Streit - Meghan, Harry und die britische Presse

London Mit dem „Megxit“ haben sie London Tausende Kilometer hinter sich gelassen. Doch in diesen Tagen dürften sich Harry und Meghans Augen in die alte Heimat richten. Es geht um einen langen und erbitterten Streit.

Meghan, aber auch Prinz Harry wollen trotz ihres Scheidens aus dem Königshaus nicht kampflos akzeptieren, wie tief ihr Privatestes immer wieder an die Oberfläche gezogen wurde. Konkret geht es um eine Klage gegen den Verlag der „Mail on Sunday“, Associated Newspapers, der Anfang 2019 in mehreren Artikeln aus einem privaten Brief von Meghan (39) an ihren Vater Thomas Markle zitierte. Die Herzogin will die Veröffentlichung als unzulässig verurteilt sehen. Es ist längst nicht die einzige Klage dieser Art von Prinz Harry und der Herzogin.