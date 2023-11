Kurioses auf Nordseeinsel Seemann strandet mit Segelboot auf Norderney - und lebt nun am Strand

Ein mit seinem Segelboot gestrandeter Seemann ist auf der Insel Norderney zur Touristenattraktion geworden. Der um die 70 Jahre alte Deutsche war mit seinem Boot am Montagvormittag am Weststrand der Insel auf Grund gelaufen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Woher er genau stammt, war zunächst nicht bekannt. Nach Informationen des dpa-Fotografen lag das Boot längere Zeit in einer Werft bei Hooksiel bei Wilhelmshaven.