Seit mehr als 20 Jahren auf der Flucht : Weltweite Fahndung nach Doppelmörder Norman Franz gestartet

Düsseldorf Nach dem seit mehr als 20 Jahren verschwundenen Doppelmörder Norman Franz ist eine weltweite Öffentlichkeitsfahndung angelaufen. Erstmals seien dabei alle Interpol-Mitgliedsstaaten eingebunden, berichtete das Landeskriminalamt NRW am Dienstag in Düsseldorf.

Dem 1996 rechtskräftig verurteilten Doppelmörder Norman Franz war 1997 die Flucht aus dem Gefängnis in Hagen gelungen. Im gleichen Jahr soll er bei Raubüberfällen in Halle und Weimar weitere drei Menschen erschossen haben. 1998 war er in Albufeira in Portugal gefasst worden, wo er zusammen mit seiner Frau und seinem Kind gelebt hatte. 1999 gelang Franz erneut die Flucht, diesmal aus dem Gefängnis von Lissabon.